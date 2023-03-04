مؤسسا مشروع «بيكوك ديزاينز» لـ«شارك تانك»: نصنع الأساس والمفروشات من جريد النخل

استعرض مصطفى السيد وداليا سالم، أمام لجنة برنامج «شارك تانك» مشروعهما «بيكوك ديزاينز» المتخصص فى استثمار جريد النخيل عن طريق المعالجة والتقطيع لصناعة منتج مفيد مثل صناعة المفروشات والأثاث.

ألواح خشب

وأوضح مصطفى السيد، خلال تقديم عرض المشروع ببرنامج شارك تانك المذاع على فضائية CBC، أن المنتج عبارة عن ألواح خشب مثل التى تباع فى الأسواق ولكنه يمتاز بصلابة وكفاءة أعلى وتحمل أكثر، موضحا: «لدينا تكنولوجيا مميزة ومخصصة فى معالجة الأخشاب وتم صرف 2 مليون جنيه للبحث والتطوير للوصول لهذه المرحلة».

وتابع مصطفى السيد: «مصر بها 40 مليون نخلة ومتوسط ما يخرج من النخلة 15 جريدة فى السنة بمتوسط 600 مليون جريدة»، وطلب 10 مليون جنيه مقابل 10% حصة من الشركة

أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة

شارك تانك - Shark Tank برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كل المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويجرى تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

وجرى عرض 14 موسما من البرنامج في الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.

لجنة التحكيم

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كل من أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتي سولار» وشركة «إنفينيتى كابيتال انفستمنت»، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.