الرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان: نسعى لتعظيم العمل بنظام التمويل العقاري

قال المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إنه بالنسبة لمحدودي الدخل لهم الكثير من الطرق للحصول على عقار بآليات متعددة ومختلفة، مشيرا إلى أن الشركة توفر ذلك لهم عبر التمويل العقاري المعمول به منذ سنوات عدة، وتعمل على تعظيم العمل بالنظام.

أمريكا تطرح وحدات سكنية بالتمويل العقاري

وأضاف «سلام»، خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية «ON»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تطرح الكثير من المنازل عبر نظام التمويل العقاري: «اللي بيشتري بيت في أمريكا بـ100 مليون دولار بيكون بتمويل عقاري، والدولة ملهاش دعوة المواطن معاه فلوس قد إيه، بقدر اهتمامها بضخ تلك الأموال في جسد الاقتصاد الأمريكي».

التمويل العقاري أداة نمو اقتصادي

واستطرد: «نفسي ننظر للتمويل العقاري علشان ياخد طريقة الصحيح أنه أداة نمو اقتصادي وليس تكافل اجتماعي، والدولة بتبذل مجهود غير طبيعي في الإسكان الاجتماعي والمتوسط».

وأوضح أن التمويل العقاري كان معمولا به لفترة طويلة وبنسب عالية من التنفيذ، لكنه تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة السير في مسار تعظيم التمويل العقاري في مصر: «أملنا نوصل لـ9% في التمويل العقاري علشان ينطلق».