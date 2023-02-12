تفاصيل شروط التمويل العقاري للشقق لجميع الشرائح وفقا للدخل

تيسيرا على المواطنين، حدد البنك المركزي المصري شروط التمويل العقاري للشقق وقسمها إلى أربع شرائح مختلفة طبقا لدخل الفرد والأسرة، ومن أبرز شروط منح القروض لمختلف الشرائح أن يكون المقترض من المصريين المقيمين بها، وهي كالتالي:

شروط التمويل العقاري للشقق بالنسبة لمحدودي الدخل

1- قرض بسعر الفائدة من 5% - 7% متناقص.

2- ألا يقل السن عن 21 عاما في تاريخ منح التمويل، ولا يتعدى 60 عاما في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما اقرب.

3- مدة العمل: 6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص والحكومي، 12 شهر لأصحاب الاعمال والمهن الحرة.

4- مدة القرض: الحد الأدنى 5 سنوات والحد الأقصى 20 سنة.

5- تٌحدد قيمة الوحدة من قبل صندوق التمويل العقارى.

6- الدفعة المقدمة: من %20 كحد أدنى- 50% من إجمالى سعر الوحدة.

7- قيمة التمويل: حتى %80 من إجمالي سعر الوحدة.

شروط التمويل العقاري للشقق لمتوسطي الدخل

1- أن يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 40 ألف جنيه للفرد، و50 ألف جنيه للأسرة.

2- وألا يقل السن عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ إنتهاء التمويل أو بلوغ سن المعاش للموظفين.

3- مدة العمل: 6 أشهر للموظفين بالقطاعين الخاص والحكومي (أو 12 شهر للموظفين ضمن شريحة تحويل الراتب أو القسط)، و24 شهر لأصحاب الاعمال الحرة.

مدة القرض: الحد الأدنى 5 سنوات والحد الأقصى 25 سنة.

قيمة الوحدة: الحد الأقصى 2.5 مليون جنيه.

الدفعة المقدمة: بحد أدني %20 من إجمالي قيمة الوحدة، (أو %40 كحد أدنى ضمن شريحة تحويل الراتب أو القسط).

قيمة التمويل: تصل إلى %80 من إجمالي قيمة الوحدة وفقا للتقييم أيهما أقل (أو تصل إلى %60 ضمن شريحة تحويل الراتب أو القسط)، مع إمكانية منح تمويل مشترك.

سعر الفائدة:%8 متناقص.

شروط التمويل العقاري للشقق للشريحة الثالثة

1- الدخل الشهرى: ألا يزيد عن 6 ألاف جنيه للفرد، و8 ألاف جنيه للأسرة.

2 - ألا يقل السن عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقرب، وبحد اقصى 75 عاما في نهاية التمويل لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش.

3- مدة العمل: 6 أشهر للموظفين بالقطاع الخاص والحكومي، 12 شهر لأصحاب الاعمال والمهن الحرة.

4- مدة القرض: الحد الأدنى 5 سنوات والأقصى 30 سنة.

5- الدفعة المقدمة: %10 كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

6- قيمة التمويل: حتى %90 من إجمالى قيمة الوحدة.

شروط التمويل العقاري للشقق للشريحة الرابعة

1- الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 الاف جم للفرد، و14 الف جم للأسرة.

2- أن لا يقل السن عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقرب، وبحد أقصى 75 عام في نهاية التمويل لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش.

3- مدة القرض: الحد الأدنى 5 سنوات والحد الأقصى 30 سنة.

4- قيمة الوحدة: الحد الاقصى 1,1 مليون جم بدفعة مقدمة %15 كحد أدنى - أو أكثر من 1,1 مليون جم وحتى 1,4 مليون جم كحد أقصى بدفعة مقدمة %20 كحد أدنى.

الدفعة المقدمة: تصل إلى %40 كحد أدنى من إجمالي سعر الوحدة ضمن شريحة تحويل الراتب أو القسط.

قيمة التمويل: يصل الى %85 من قيمة الوحدة - أو %80 من قيمة الوحدة.

سعر الفائدة: %3 متناقص.