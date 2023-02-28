أتاح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إمكانية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، واتباع عدد من الخطوات، ويعد الإعلان العاشر واحدا من الإعلانات التي طرح بها الصندوق عدد من الوحدات السكنية داخل المدن الجديدة المختلفة، والذي لقي إقبالا كبيرا من محدودي ومتوسطي الدخل، وحاليا أصبح الإقبال على طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي الإعلان العاشر.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» كيفية طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي الإعلان العاشر، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كيفية طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي الإعلان العاشر

تبدأ آلية طلب استعلام صندوق التمويل العقاري بالرقم القومي الإعلان العاشر، من خلال زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ثم الضغط على أيقونة «الاستعلام عن حالة الطلب الإعلان العاشر».

وبعد ذلك تأتي مرحلة كتابة البيانات المطلوبة بداية من كتابة الرقم القومي، الذي يتكون من 14 رقما، ثم كتابة الرقم السري المتعلق بالحساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ثم الضغط على أيقونة «تسجيل الدخول»، وفي النهاية ستظهر لك حالة استعلام صندوق التمويل العقاري الإعلان العاشر.

يذكر أنّ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يتيح عددا كبيرا من الخدمات عبر موقعه الرسمي الإلكتروني، كي يتمكن المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن إعلانات الصندوق من زيارة الموقع، والحصول على الخدمة المرغوب فيها، بشكل بسيط وسهل.