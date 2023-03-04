مخرج «بالطو»: اتخضيت من نجاح المسلسل.. وعمر عصام فنان موهوب

قال عمر المهندس حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس ومخرج مسلسل بالطو، إنّه لم يكن يتوقع هذا النجاح الكبير الذي حققه المسلسل: «اتخضينا من نجاح المسلسل بعد الحلقة الثانية».

ممثل موهوب ورائع للغاية

وتطرق خلال حواره مع الإذاعي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم، إلى عصام عمر بطل المسلسل، قائلا: «موهوب بشكل كبير، التقيته في كاستنج لفيلم قديم كنت أعمل فيه مساعدا، لكن لم يتم الاستقرار عليه للمشاركة في العمل به، وهنا أدركت أن لدينا في مصر ممثل موهوب ورائع للغاية».

تحكم غير طبيعي في الإمكانيات

وأضاف المهندس: «كنت بعمل فيلم قصير عبارة عن one man show واخترته، وحصلت على feedback مميز للغاية، وكانت مدة الفيلم 10 دقائق لكنه لفت الأنظار إليه، هو ممثل مسرحي تقيل ودمه خفيف ولديه تحكم غير طبيعي في إمكانياته، لذلك قررت أتعاون معاه في أول عمل لي لأنه ممثل أصيل».