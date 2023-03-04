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الليلة.. مخرج مسلسل بالطو ضيفا على مصطفى عمار في «ملعب الفن»

كتب:

شريف سليمان
08:38 م | السبت 04 مارس 2023
المخرج عمر المهندس

المخرج عمر المهندس

أعلن الإذاعي مصطفى عمار، أنه سيستضيف عمر المهندس، مخرج مسلسل بالطو، في حلقة الليلة من برنامجه «ملعب الفن»، المذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم.

وذكر عمار، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الليلة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، يحل ضيفًا علينا ببرنامج ملعب الفن المخرج عمر المهندس، للحديث معنا حول مسلسله الجديد بالطو».

وأضاف الإذاعي: «والذي تحول لحديث مدينة السوشيال الميديا ونعرف منه كيف أصبح حفيد فؤاد المهندس مخرج بكل هذه المهارة؟!».

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