مسلسل «بالطو» الحلقة 9 والأخيرة.. صدام الدكتور عاطف والشيخ مرزوق

يترقب الجمهور عرض الحلقة 9 والأخيرة من مسلسل «بالطو»، على منصة watch it، حيث تُذاع حلقتان يوم الأربعاء من كل أسبوع منذ انطلاق عرضه في فبراير الماضي، للوقوف على تفاصيل الصدام والمواجهة بين الدكتور عاطف، ويقوم بدوره الفنان الشاب عصام عمر، والشيخ مرزوق الذي يتقن السحر والشعوذة ويقوم بالنصب على أهل قرية طرشوخ الليف، ويجسد شخصيته محمود البزاوي.

أبطال مسلسل بالطو

المسلسل مأخوذ عن رواية بالطو وفانلة وتاب، للمؤلف أحمد عاطف فياض، ومن إخراج عمر المهندس، بطولة عصام عمر، عارفة عبدالرسول، مريم الجندي، سلافة غانم، محمد محمود، محمود حافظ، محمد رضوان.

مسلسل بالطو الحلقة 9 والأخيرة يوم الأربعاء

ومن المتوقع خلال مسلسل بالطو في الحلقتين 9 و10 يوم الأربعاء المقبل، أن يقوم دكتور عاطف، مدير الوحدة المحلية بقرية طرشوخ الليف، بالتصدي للشيخ مرزوق، ومحاولة إيقافه عن استخدام الشعوذة للنصب على البسطاء، بعدما كان يتخلى عن مواجهته حتى ينأى بنفسه عن المشاكل، إلا أن زميلته الدكتورة هاجر، وتؤدي دورها مريم الجندي، عنفته بسبب موقفه التي وصفته بالسلبي.

مواقف كوميدية

تدور أحداث مسلسل بالطو، في إطار كوميدي، من خلال طبيب شاب يُفاجئ بأن قرار تكليفه عقب تخرجه في قرية نائية اسمها طرشوخ الليف، ويشعر بالغضب بسبب هذا القرار الذي حالت الظروف دون تغييره، ويواجه العديد من الأزمات والمواقف.