أحمد عاطف مؤلف مسلسل بالطو: لم أتوقع نجاح تجربتي الأولى في الدراما

قال مؤلف مسلسل بالطو أحمد عاطف فياض، إن هذا النجاح لم يكن متوقعًا حدوثه منذ البداية خصوصًا أن أول حلقتين هما تمهيد للعمل، ولكنه فوجئ بردود الأفعال الجيدة منذ اللحظات الأولى على كل المستويات سواء على مستوى النقاد أو على الجمهور «حاجة حلوة تفرحني جدًا، إن أطراف كثيرة تتفق على عمل وتشيد به من عدة نواحي وهذا شئ صعب حدوثه، أمر مهم بالنسبة لي في تجربتي الأولى».

مسلسل بالطو يعرض على منصة watch it في الأربعاء من كل أسبوع، بطولة عصام عمر، مريم الجندي، سلافة غانم، تأليف أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس.

تحويل الرواية إلى مسلسل

وعن تحويل روايته «بالطو وفانلة وتاب» إلى عمل درامي، أشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الفكرة كانت تراوده في السابق، وأن يحدث ذلك من خلال منصة watch it يعد ذلك من أكبر الخطوات في حياته، متابعًا: «حماس المنصة للعمل وجديتهم الشديدة، شجعتني لأن كل ده كان حافزًا كبيرًا، وأنا من فترة اشتغلت على نفسي في مذاكرة السيناريو، ولم أكن أرغب أن يكون «بالطو» هو العمل الأول لي في الدراما، لأن قصته قريبة مني جدًا وبحبها، وكنت أتمنى تقديم عمل آخر اتعلم من خلاله، ولكن watch it وخطوتها غيرّت الموازين تمامًا».

الاهتمام بالتفاصيل

واستطرد: «فكرة الكتابة والحوار لعمل فني، مرعبة جدًا أنا على السوشيال ميديا وعارف الدنيا، تقعد تسأل هل سيعجب الناس أم لا؟، والحمدلله ربنا وفقني مع مخرج شاطر وفاهم واتفقنا على تقديم كوميديا الموقف بالرغم من صعوبتها بعيدًا عن الهزار، لأن الإفيهات تعد مخاطرة غير محسوبة يختلف حولها الناس، بعكس كوميديا الموقف إذا لم تعجبك لن تضايقك أيضًا».