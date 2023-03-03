توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ يكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، توقعات طقس الـ72 ساعة القادمة، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

توقعات طقس السبت 4 مارس 2023

توقعات طقس السبت 4 مارس 2023، تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من أقصي غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحياناً، وأتربة عالقة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

توقعات طقس الأحد 5 مارس 2023

طقس الأحد القادم 5 مارس، يشهد شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

توقعات طقس الإثنين 6 مارس 2023

أوضحت الأرصاد، أن طقس الاثنين المقبل 6 مارس 2023، يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس مائل للدفء نهاراً بارد ليلاً، ويكون هناك شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

توقعات درجات الحرارة السبت 4 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 16.

توقعات درجات الحرارة الأحد 5 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 16.

توقعات درجات الحرارة الإثنين 6 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 25 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 15.