إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات متعددة، وجروح متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم سيارتين ملاكي وقع قبل قليل على طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلتي القيادة في يد السائقين، فاصطدما معًا.

وتوقفت حركة المرور على طريق أسيوط الغربي، بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، وأبلغوا الشرطة والإسعاف لإتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغًا من أهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، قبل مدخل دمو بحوالي 2 كيلو اتجاه القادم من القاهرة متجهًا لأسيوط، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 5 أشخاص بالحادث

أسفر حادث تصادم سيارتين، عن إصابة كل من حسين محمد عاشور 50 سنة، ومحمد أنور بيومي 52 سنة، وعابد عماد بيومي 70 سنة، وجميعهم مقيمين بمحافظة المنيا، وهشام عثمان محمد 45 سنة، محامي ومقيم بني سويف، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل منهم بحسب إصابته.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، كما جرى تيسير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وإتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.