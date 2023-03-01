إصابة 12 شخصًا في تصادم سيارتين على طريق بحيرة قارون بالفيوم

أصيب 12 شخصًا، بإصابات متنوعة، وجروح وكدمات متفرقة، في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى أجرة، صباح اليوم الأربعاء، على الطريق السياحي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة الذين هرعوا لمساعدة المصابين وتقديم يد العون لهم لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد تلقيهم بلاغًا من أهالي بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ووجود عدد كبير من المصابين.

إصابة 12 شخصًا بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الطريق السياحي لبحيرة قارون، وتبين إصابة 12 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، والتي تولت نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وأودعتهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.