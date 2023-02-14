مصرع شخص في تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

لقي شخص مصرعه، في حادث تصادم وقع بين بين سيارتي نقل، على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة وكثافة الشبورة.

وتوقفت حركة المرور على طريق أسيوط الغربي، فيما هرع الجميع لمساعدة سائق السيارة اعتقادًا منهم أنّه على قيد الحياة، وأبلغوا الشرطة والإسعاف لاتخاذ اللازم.

حادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من أهالي بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتي نقل على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، ووجود متوف.

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان وقوع حادث تصادم سيارتين نقل على طريق أسيوط الغربي، وتبينّ مصرع شخص يدعى حمادة صلاح مواس، 24 سنة، ومقيم محافظة سوهاج، إثر إصابته بإصابات خطيرة جراء الحادث، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة فور وقوع الحادث.

نقل الجثة للمشرحة

وتم استدعاء سيارة إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بإخطار أسرة المتوفي للحضور واستلام الجثمان عقب إنهاء تصاريح الدفن، لتشييعه إلى مثواه الأخير.