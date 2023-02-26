إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 3 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة على السيارة.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على طريق أسيوط الغربي على الفور، لاتخاذ اللازم.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي، ووقوع عدد من المصابين.

إصابة 3 أشخاص في الحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث انقلاب سيارة ملاكي، والذي وقع قرب نزلة العياط على طريق أسيوط الغربي، على الفور، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

التصريح بخروج المصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، والتصريح لهم بالخروج ومغادرة المستشفى نظرًا لإصاباتهم البسيطة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.