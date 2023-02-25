إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمركز طامية بالفيوم

أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم وقع صباح اليوم السبت، بين سيارتين إحداهما أجرة محملة بالركاب، والأخرى ملاكي، على طريق «طامية/ الروضة» بالفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهما السيطرة على السيارتين فاصطدما معًا.

وتوقفت حركة المرور على طريق «طامية/ الروضة» أمام المارة، بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الأمن، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أجرة وملاكي على طريق فرعي بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 7 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوات الشرطة تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس مباحث مركز طامية، إلى مكان حادث تصادم سيارتين على طريق فرعي «الروضة/ طامية»، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.