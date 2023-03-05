هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر تضرب طاجيكستان

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، طاجيكستان الواقعة في آسيا الوسطى «الممتدة من بحر قزوين في الغرب إلى الصين ومنغوليا في الشرق، ومن أفغانستان وإيران في الجنوب إلى روسيا شمالا».

هزة أرضية في طاجيكستان

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت طاجيكستان وقعت على عمق 80 كيلومترًا، مضيفا عبر موقعه الإلكتروني، أن المركز على مسافة 268 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من «أوش» بقيرجيزستان.

وفي 28 فبراير الماضي، أعلن «مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، في طاجيكستان، مضيفا إن البؤرة تقع على عمق 60 كيلومترا.

وأضاف «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، أن بؤرة الزلزال تقع على بعد 58 كيلومترا جنوب غربي التجمع السكني «مورجاب».

مركز الهزة الأرضية

وفي 23 فبراير الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر شرق طاجيكستان، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية إن مركزالهزة الأرضية وقعت على عمق 20.5 كيلومتر، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.