«الأرصاد»: انخفاض الحرارة 11 درجة بدءا من الغد.. «البسوا شتوي»

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لمنخفض جوي بارد يقابله كتل هوائية باردة قادمة من طبقات الجو العليا بدءًا من صباح غدٍ الاثنين، تعمل على انخفاض درجات الحرارة بنحو 10-11 درجة على جميع أنحاء الجمهورية، إذ يسود طقس بارد على جميع المدن والمحافظات.

انخفاض درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد، في بيان صادر عنها، إلى أنّ الطقس سيكون باردًا في ساعات الصباح الباكر، ومائل للدفئ خلال ساعات الظهيرة، وباردًا خلال ساعات المساء الأولى، شديد البرودة ليلا، خلال الـ3 أيام المقبلة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وحتى شمال الصعيد بين 24-22 درجة، في حيث تسجل الحرارة الصغري بين 12-15 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وتكون درجات الحرارة اليوم وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

القاهرة 14 - 33

العاصمة الإدارية 14 - 33

6 أكت- بر 14 - 33

بنها 13 - 33

دمنه- ر 13 - 30

وادى النطرون 13 - 31

كفر الشيخ 12 - 31

المنصورة 14 - 31

الزقازيق 13 - 33

شبين الكوم 14 - 33

طنطا 13 - 33

دمياط 15 - 32

بورسعيد 15 - 33

الإسماعيلية 13 - 34

السويس 13 - 31

العريش 14 - 35

رفح 14 - 35

رأس سدر 13 - 34

نخل 09 - 36

سانت كاترين 06 - 27

الطور 15 - 33

طابا 15 - 32

شرم الشيخ 17 - 34

الإسكندرية 14 - 23

العلمين الجديدة 14 - 23

مطروح 12 - 21

السلوم 10 - 21

سيوة 11 - 27

الغردقة 16 - 33

مرسى علم 16 - 31

شلاتين 18 - 31

حلايب 17 - 29

أبو رماد 16 - 28

رأس حدربة 17 - 29

الفيوم 14 - 36

بنى سويف 14 - 36

المنيا 14 - 36

أسيوط 14 - 36

سوهاج 14 - 36

قنا 15 - 37

الأقصر 16 - 37

أسوان 16 - 37

الوادي الجديد 13 - 38

أبوسمبل 16 - 35