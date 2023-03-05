سعر جرام الذهب عيار 21 دون مصنعية في محلات الصاغة

كشفت محلات الصاغة، اليوم، عن سعر جرام الذهب عيار 21 دون مصنعية، بالتزامن مع بداية التعاملات الأسبوعية حيث شهد سعر المعدن الأصفر تذبذبا واضحا خلال الفترة الماضية.

وبحسب الصاغة، ترصد «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 دون مصنعية، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، كما يلي.

سعر جرام الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 للبيع 2,069 والشراء 2,091 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 للبيع 1,896 والشراء 1,917 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 للبيع 1,810 والشراء 1,830 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 للبيع 1,551 والشراء 1,569 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 للبيع 1,207 والشراء 1,220 جنيه.

سعر الذه عيار 12 للبيع 1,034 والشراء 1,046 جنيه.

سعر الاونصة اليوم للبيع 64,333 والشراء 65,043 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع 14,480 والشراء 14,640 جنيه.

سعر الكيلو الذهب للبيع 2,068,571 والشراء 2,091,429 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 بالدولار اليوم

وفي أسواق المال اختلف سعر الذهب اليوم، وجاء كما يلي.

سعر الذهب عيار 24 اليوم 1,835 جنيه ما يعادل 59.73 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1,682 جنيه ما يعادل 54.75 دولار أمريكي.

اسعار الذهب عيار 18اليوم 1,606 جنيه ما يعادل 52.26 دولار أمريكي.

اسعار الذهب عيار 18 اليوم 1,376 جنيه ما يعادل 44.80 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 1,070 جنيه ما يعادل 34.84 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 917.48 جنيه ما يعادل 29.86 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 688.11 جنيه ما يعادل 22.40 دولار أمريكي.

اسعار أوقية الذهب اليوم 57,067 جنيه ما يعادل 1,858 دولار أمريكي.

اسعار جنيه الذهب اليوم 12,845 جنيه ما يعادل 418.10 دولار أمريكي.

اسعار كيلو الذهب اليوم 1,834,953 جنيه ما يعادل 59,727 دولار أمريكي.