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الذهب يرتفع عالميا أمام توقعات بثبات الفائدة.. اعرف الأسعار المحلية

كتب:

محمد الدعدع
09:39 ص | السبت 04 مارس 2023
الذهب

الذهب

ارتفعت الأسعار العالمية للذهب واقتربت من 1840 دولارًا للأوقية، حيث أعاد المستثمرون تقييم توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ضوء التعليقات الأخيرة من مسؤولي البنك المركزي.

وقف رفع سعر الفائدة

وأيد رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، زيادة سعر الفائدة 25 نقطة أساس، وقال إن البنك المركزي قد يكون في وضع يسمح له بإيقاف رفع أسعار الفائدة في وقت ما هذا الصيف.

ومع ذلك، حافظ محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر على وجهة نظر متشددة، قائلاً إن المعدلات قد تصل إلى ذروتها إذا لم تهدأ أرقام العمالة والتضخم كما هو متوقع.

بيانات سوق العمل

في غضون ذلك، أبقت البيانات الخاصة بسوق العمل التي لا تزال ضيقة في الولايات المتحدة والتضخم الأقوى من المتوقع في منطقة اليورو الأسواق في حالة توتر بشأن احتمالية المزيد من تشديد السياسة.

محلياً، سجل سعر الذهب اليوم في محال الصاغة استقرارا، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2,069 جنيه، وسجل الذهب عيار 21 اليوم 1,810 جنيه، وعيار 18 بسعر 1,551 جنيه، والجنيه الذهب بسعر 14,480 جنيه.

 

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.