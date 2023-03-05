ارتفاع أسعار البترول العالمية مدعومة بزيادة الطلب الصيني

شهدت أسعار البترول العالمية تعافيا واضحا وكبيرا خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، المنتهي الجمعة، حيث ارتفعت الأسعار بقيمة دولار واحد للبرميل لينتهي على زيادة.

وأشارت التقارير في البورصة العالمية، إلى أن الارتفاعات جاءت نتيجة التفاؤل الشديد بشأن الطلب من الصين أكبر مستورد للنفط الذي من المتوقع ارتفاعه.

ارتفاع الأسعار بأكثر من دولار للبرميل

ووفق تقارير البورصة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار، بما يعادل 1.3%، لتبلغ عند التسوية 85.83 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي عند 79.68 دولار للبرميل، بارتفاع 1.52 دولار بنسبة 1.9%.

وسجلت أسعار البترول أعلى مستوى لهم يوم الجمعة لم يتم تحقيقة منذ 13 فبراير الماضي، حيث انخفضت الأسعار في وقت سابق بسبب الكثير من الاحداث منها ارتفاع الفائدة.

خام برنت يحقق مكاسب أسبوعية

وحقق برنت وغرب تكساس الوسيط ثالث أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية هذا العام، إذ عززت بيانات اقتصادية صينية قوية الآمال في نمو الطلب على النفط.

ووفق تقرير لـ«رويترز»، قال مات سميث، المحلل لدى مؤسسة «كبلر»، إن النفط الخام كان في حالة تأرجح خلال نهاية الأسبوع، حيث انخفض بسبب شائعات عن مغادرة الإمارات «أوبك+» قبل أن تعكس مسارها بشكل كبير وتصعد بشكل صاروخي لأن هذه الشائعات تم نفيها.

وارتفع نشاط قطاع الخدمات في الصين في فبراير الماضي بأسرع وتيرة خلال ستة أشهر، ونما نشاط الصناعات التحويلية هناك أيضا، وهو ما يساهم في رفع الواردات من النفط، كما تتجه واردات الصين المنقولة بحرا من النفط الروسي لتسجيل مستوى قياسي هذا الشهر.