إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض بسوهاج

شهدت قرية الغريزات دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، نشوب مشاجرة بين 3 أشخاص، ما أدى إلى إصابة 2 من بينهم بإصابات متفرقة بالجسم، وتم السيطرة على المشاجرة وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة، ونقل أحد المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إخطار مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بورود بلاغا من نائبه لقطاع الشمال بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة مركز شرطة المراغة وتم ضبط المشاركين فيها.

وجود مشاجرة ومصابين

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال، ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الغريزات دائرة مركز المراغة، بين طرف أول «أسامة ا م ع»، 35 سنة، عامل بأجر، مصاب بطلق ناري في الركبة اليسرى، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبين طرف ثان «عماد ي ض ح»، 20 سنة، عامل بأجر، وعمه «مدكور ض ح»، 47 سنة، مزارع، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، والطرفان يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب.

واتهم الطرف الأول، الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض زراعية، وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.

العقوبة المتوقعة

وقال مهران أبو العزم، محام، إنه وفقا للمادة 241 من القانون، فإن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.