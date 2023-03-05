«التعليم»: بدء امتحانات شهر مارس لصفوف النقل

بدأت امتحانات شهر مارس لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 بالمدارس، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد قرار الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، بترحيل امتحانات شهر فبراير 2023 للأسبوع الأول لشهر مارس.

امتحانات شهر مارس لصفوف النقل

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل امتحانات شهر مارس، مشيرا إلى أنّ الامتحانات ستكون جزءا من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة، وتكون الاختبارات القصيرة تحقق الهدف التربوي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحانات شهر مارس لصفوف النقل تكون في مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد أسئلة تعجيزية أو معقدة أو تحمل معنيين، ويجب الحرص الشديد على تفادي أي أخطاء.

امتحانات شهر مارس دون أسئلة تعجيزية

ووجّهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بتوفير احتياجات المدارس من الورق اللازم لطباعة امتحانات شهر مارس، مؤكدة أنّ طباعة الأسئلة سليمة وخالية من أي مشاكل أو أخطاء لغوية وواضحة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ الأجزاء المخصصة للاطلاع والتعلم الذاتي بمناهج الفصل الدراسي الثاني 2023، لا يمتحن فيها الطالب نهائيا سواء بامتحانات الشهر أو امتحانات الفصل الدراسي الثاني.