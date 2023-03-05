مؤشرات البورصة المصرية في المربع الأخضر بمستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية تعاملات أولى جلسات الأسبوع، اليوم، بصعود جماعي للمؤشرات وسط أحجام تداول متوسطة، مدفوع بمشتريات الأجانب ليرتفع رأس المال السوقي إلى نحو 1,087 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية، «إيجي إكس 30» بنسبة 0.48% ليتداول عند مستوى 16,927.08 نقطة، كما صعد المؤشر السبعيني لقياس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.45% ليصل إلى 3,073.14 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقا قفز بنسبة 0.39% إلى 4,553.71 نقطة، ليسيطر اللون الأخضر على المؤشرات كافة.

المصريون الأفراد يسيطرون على أغلب التعاملات الصباحية

وسيطر المصريون على أغلب التعاملات بمستهل جلسة اليوم لـ البورصة المصرية بنسبة 96.18% فيما استحوذ «العرب» و«الأجانب» على 2.78% و1.04% على التوالي، وبلغ إجمالي تعاملات الأفراد نحو 93.56%، مقابل 6.43% للمؤسسات.