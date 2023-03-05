إصابة شخصين في حادث على «الصحراوي الغربي» ببني سويف

أصيب شخصان، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارتي الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

بلاغ بإصابة اثنين في حادث سير

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ببعضهما قبل دخلة هوارة بالطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف، نتج عنه إصابة شخصين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونُقل المصابان إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف ببني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهما إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم الجامعي، وجار تقديم العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تفاصيل إصابة اثنين في حادث مروري

وعند الانتقال والفحص تبين إصابة عابد علام بيومي 70 عامًا، فلاح، يقيم بمحافظة المنيا، باشتباه كسر بالضلوع واشتباه نزيف بالصدر، وممدوح أنور بيومي 58 عامًا، يقيم بمركز سمالوط محافظة المنيا، باشتباه نزيف داخلي بالبطن وسحجات.

تم تحرير المحضر اللازم ورفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.