«الاتصالات»: انتهاك الملكية الفكرية يكبد العالم 40 مليون دولار سنويا

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن انتهاك حقوق الملكية الفكرية يكبد العالم 40 مليار دولار سنويًا الذكاء الاصطناعي أصبح يشكل تحديًا جديدًا في انتهاك الملكية الفكري.

تضافر رجال القانون والتكنولوجيا

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أنه يجب أن تتضافر جهود رجال القانون والتكنولوجيا لكي يحموا للملكية الفكرية، هذه المستحدثات الفكريه تمثل تحديا لرجال القانون ورجال التكنولوجيا.

تدعيم حقوق الملكية الفكرية

وحرصت الحكومة على تدعيم آليات حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار، حيث قامت وزارة العدل المصرية فى وقد سابق بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، بنشر 16 حكماً قضائياً صادراً من المحاكم المصرية في منازعات الملكية الفكرية على المنصة الإلكترونية للمنظمة وبذلك تكون مصر هي أول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية على المنصة الإلكترونية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ضمن قائمة ضمت 25 دولة تنشر أحكامها على هذه المنصة؛ من بينها الولايات المتحدة الإمريكية، وأستراليا، والصين، وإسبانيا، واليابان.

اكد دارين تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) أن الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية التي أطلقتها مصر قبل عدة أشهر، تحظى برعاية واهتمام كبيرين من قبل الدولة المصرية، وتستند إلى ركائز أساسية في سبيل تحقيق استراتيجية التنمية المصرية للعام 2030، مشيرا إلى أن المنظمة ملتزمة بجلب بالتعاون مع جميع الحلفاء والشركاء للمنظمة، وأنها تدعم 9 دول عربية في المنطقة تسير على ذات النهج.

وأشار مدير عام المنظمة إلى أن الابتكار الإبداع يعد جزءا أصيلا في تكوين مصر، حيث أسس قدماء المصريون أقدم جامعة في العالم، وكانوا أعضاء فاعلين في مختلف العلوم والفنون، وقاموا ببناء الآثار والمعابد التي لا تزال من عجائب الدنيا، لافتا إلى أن المنطقة تكتب حاليا فصلا جديدا في قصتها المضيئة.