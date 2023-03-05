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تحرير 2098 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:25 ص | الأحد 05 مارس 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

ضبطت الإدارة العامة للمرور عددا من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 2098 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رفع السيارات المتروكة بالشوارع

واستمرت حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 554 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 55 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.

العقوبة القانونية

ووفقًا لقانون المرور، فإنّ العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن «سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، كما يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، وتطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة».

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بقلم محمد بركات