ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة ينتحل صفة طبيب تغذية.. «ينتج علاج السمنة»

نفذت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وإدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بمحافظة البحيرة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية حملات مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة.

ضبط طبيب علاج طبيعي مزيف

أسفرت الحملات عن ضبط أحد الأشخاص ينتحل صفة طبيب تغذية ويتخذ من محل مقرا له مجهزا به مكان للكشف، ولافتة مدون عليها أسعار الكشف وبعض الأجهزة المستخدمه في الكشف «حجامة ومطبوعات مكتوب عليه خلطة علاج السمنة والنحافة وأكياس مكتوب عليها خلاصة سم النحل وبها سرنجات إنسولين ممتلئة ومعدة للحقن».

جاءت الحملة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات ولجنة العلاج الحر ومراقبة الأغذية وإدارة تموين الدلنجات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله والتحفظ على 1757 عبوة تركيبات وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 175000 جنيه.

وجرى التشديد على ضرورة استمرار تلك الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة.

حصول المنشآت الصحية على التراخيص

كما تقوم الحملات الرقابية للتأكد على حصول المنشآت الصحية على التراخيص وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة وإحكام الرقابة عليها واتخاذ ما يلزم تجاه المخالف منها.