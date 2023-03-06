تستعرض «الوطن» إمساكية رمضان 2023 كاملة لمحافظة البحر الأحمر وعدد ساعات الصيام، إذ يوافق أول أيام شهر رمضان فلكيا لعام 1444هـ، الخميس 23 مارس الجاري، ويبلغ عدد ساعات الصيام خلال اليوم 14 ساعة، ويوافق آخر أيام الشهر الخميس 20 أبريل، و يبلغ ساعات الصيام فيه 14 ساعة و57 دقيقة، طبقا للهيئة العامة المصرية للمساحة.

وتأتي إمساكية رمضان 2023 لمحافظة البحر الأحمر وعدد ساعات الصيام، كالتالي:

الخميس 1 رمضان الموافق 23 مارس:

عدد ساعات الصيام 14 ساعة، وموعد صلاة الفجر 4:21، وموعد صلاة الظهر 11:51، وموعد صلاة العصر 3:19، وموعد صلاة المغرب 5:57، وموعد صلاة العشاء 7:13.

الخميس 8 رمضان الموافق 30 مارس:

يبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و14 دقيقة، وموعد صلاة الفجر 4:13، وموعد صلاة الظهر 11:49، وموعد صلاة العصر 3:19، وموعد صلاة المغرب 6:01، وموعد صلاة العشاء 7:17.

الخميس 15 رمضان الموافق 6 أبريل:

يبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و29 دقيقة، وموعد صلاة الفجر 4:04، وموعد صلاة الظهر 11:47، وموعد صلاة العصر 3:18، وموعد صلاة المغرب 6:04، وموعد صلاة العشاء 7:21.

الخميس 22 رمضان الموافق 13 أبريل:

يبلغ عدد الساعات الصيام 14 ساعة و43 دقيقة، وموعد صلاة الفجر 3:56 وموعد صلاة الظهر 11:45، وموعد صلاة العصر 3:17، وموعد صلاة المغرب 6:08، وموعد صلاة العشاء 7:26.

الخميس 29 رمضان الموافق 20 أبريل:

يبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و57 دقيقة، وموعد صلاة الفجر 3:47 وموعد صلاة الظهر 11:44، وموعد صلاة العصر 3:16، وموعد صلاة المغرب 6:12، وموعد صلاة العشاء 7:31.