إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة الجيزة وعدد ساعات الصيام.. اعرفها الآن

يستعد جموع المواطنين المصريين لاستقبال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 والميلادي 2023 بمختلف المحافظات، وتقدم «الوطن» إمساكية شهر رمضان ومواعيد الإفطار ومواقيت الصلاة بمحافظة الجيزة.

إمساكية رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام

وتضمنت إمساكية رمضان 2023 كاملة لمحافظة الجيزة وعدد ساعات الصيام، أن عدد ساعات الصوم في اليوم الأول من رمضان، الموافق الخميس 23 مارس فلكيا، يبلغ 13 ساعة و 59 دقيقة، وفي آخر أيام الشهر وهو الخميس 20 أبريل، يبلغ ساعات الصيام 14 ساعة و53 دقيقة.

وتستعرض «الوطن» إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة الجيزة وعدد ساعات الصيام وفقا لقسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، التي تشير إلى أن بداية شهر رمضان ستكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، وينتهي في 20 أبريل 2023، وعدد أيام الصوم فلكيا 29 يوما.

إمساكية رمضان 2023 محافظة الجيزة

وتكون إمساكية شهر رمضان 2023 بمحافظة الجيزة كما يلي:

إمساكية 1 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 13 ساعة و 59 دقيقة.

صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:27، السحور 2:10، إمساك 4:10، الفجر 4:30، الشروق 5:57، الظهر 12:03، العصر 3:31.

إمساكية2 رمضان

يصل عددة ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 1 دقائق.

صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:28، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:03، العصر 3:31.

إمساكية 3 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 03 دقيقة بأول أيام شهر رمضان المبارك.

صلاة المغرب 6:11

العشاء 7:28

السحور 2:08

إمساك 4:08

الفجر 4:28

الشروق 5:55

الظهر 12:02

العصر 3:30.

وفيما يلي نعرض إمساكية شهر رمضان 2023 كاملة وعدد ساعات الصيام لمحافظة الجيزة، وفقاً لهيئة المساحة المصرية :