إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة القاهرة.. اعرف عدد ساعات الصيام

يستعد جموع المواطنين المصريين لاستقبال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 والميلادي 2023 بمختلف المحافظات، وتقدم «الوطن» إمساكية شهر رمضان ومواعيد الإفطار ومواقيت الصلاة بمحافظة القاهرة.

إمساكية رمضان 2023 محافظة القاهرة

وتكون إمساكية شهر رمضان 2023 بمحافظة القاهرة كما يلي:

إمساكية 1 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 13 ساعة و 59 دقيقة بأول أيام شهر رمضان المبارك.

صلاة المغرب 6:08

العشاء 7:26

السحور 2:09

إمساك 4:09

الفجر 4:29

الشروق 5:56

الظهر 12:02

العصر 3:30.

إمساكية 2 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 2 دقيقة.

صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:26، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30.

إمساكية 3 رمضان

يصل عددة ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 3 دقائق.

صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:27، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:30.

إمساكية 4 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 5 دقائق.

أما عن مواعيد الصلاة كالتالي: صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:28، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30.

إمساكية 5 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 7 دقائق.

المغرب 6:10، العشاء 7:28، السحور 2:03، إمساك 4:03، الفجر 4:23، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30.

إمساكية 6 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 9 دقائق

صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:29، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30.

إمساكية 7 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 11 دقيقة

صلاة المغرب 6:12، العشاء 7:30، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:48، الظهر 12:00، العصر 3:30.

إمساكية 8 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 13 دقيقة

صلاة المغرب 6:12، العشاء 7:31، السحور 1:59، إمساك 3:59، الفجر 4:19، الشروق 5:47، الظهر 11:59، العصر 3:30.

إمساكية 9 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 15 دقيقة

صلاة المغرب 6:13، العشاء 7:31، السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18، الشروق 5:46، الظهر 11:59، العصر 3:30.

إمساكية 10 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 16 دقيقة

صلاة المغرب 6:13، العشاء 7:32، السحور 1:57، إمساك 3:57، الفجر 4:17، الشروق 5:45، الظهر 11:59، العصر 3:30.

إمساكية 11 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 19 دقيقة

صلاة المغرب 6:14، العشاء 7:33، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:44، الظهر 11:59، العصر 3:30.

إمساكية 12 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 21 دقيقة

صلاة المغرب 6:15، العشاء 7:33، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:42، الظهر 11:58، العصر 3:30.

إمساكية 13 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 22 دقيقة

صلاة المغرب 6:15، العشاء 7:34، السحور 1:53، إمساك 3:53، الفجر 4:13، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30.

إمساكية 14 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 25 دقيقة

صلاة المغرب 6:16، العشاء 7:35، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30.

إمساكية 15 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 26 دقيقة

صلاة المغرب 6:16، العشاء 7:36، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30.

إمساكية 16 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 28 دقيقة

صلاة المغرب 6:17، العشاء 7:36، السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09، الشروق 5:38، الظهر 11:57، العصر 3:30.

إمساكية 17 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 31 دقيقة

صلاة المغرب 6:18، العشاء 7:37، السحور 1:47، إمساك 3:47، الفجر 4:07، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30.

إمساكية 18 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 32 دقيقة

صلاة المغرب 6:18، العشاء 7:38، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:35، الظهر 11:57، العصر 3:30.

إمساكية 19 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 34 دقيقة

صلاة المغرب 6:19، العشاء 7:39، السحور 1:45، إمساك 3:45، الفجر 4:05، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30.

إمساكية 20 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 37 دقيقة

صلاة المغرب 6:20، العشاء 7:40، السحور 1:43، إمساك 3:43، الفجر 4:03، الشروق 5:33، الظهر 11:56، العصر 3:30.

إمساكية 21 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 38 دقيقة

صلاة المغرب 6:20، العشاء 7:40، السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02، الشروق 5:32، الظهر 11:56، العصر 3:30.

إمساكية شهر رمضان 2023

إمساكية 22 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 40 دقيقة

صلاة المغرب 6:21، العشاء 7:41، السحور 1:41، إمساك 3:41، الفجر 4:01، الشروق 5:31، الظهر 11:55، العصر 3:30.

إمساكية 23 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 42 دقيقة

صلاة المغرب 6:21، العشاء 7:42، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30.

إمساكية 24 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 44 دقيقة

صلاة المغرب 6:22، العشاء 7:43، السحور 1:38، إمساك 3:38، الفجر 3:58، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30.

إمساكية 25 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 46 دقيقة

صلاة المغرب 6:23، العشاء 7:44، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30.

إمساكية 26 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 48 دقيقة

صلاة المغرب 6:23، العشاء 7:44، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:55، العصر 3:30.

إمساكية 27 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 50 دقيقة

صلاة المغرب 6:24، العشاء 7:45، السحور 1:34، إمساك 3:34، الفجر 3:54، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30.

إمساكية 28 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 51 دقيقة

صلاة المغرب 6:24، العشاء 7:46، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30.

إمساكية 29 رمضان

يصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة و 54 دقيقة

صلاة المغرب 6:25، العشاء 7:47، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30.