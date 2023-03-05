فاروق الباز يشرح مخاطر الزلازل في ندوة بنقابة المهندسين عبر «زووم»

نظمت لجنة الفضاء بنقابة المهندسين المصرية ندوة عبر تقنية زووم لعالم الفضاء العالمي الدكتور فاروق الباز بعنوان «تكنولوجيا الفضاء بين رحلة أبولو ومخاطر الزلازل في المنطقة»، بالتعاون مع مركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل بالجامعة البريطانية في مصر، وجمعية أشري بالقاهرة.

وقال الدكتور فاروق الباز، إنّ الاتحاد السوفيتي كان قد سبق أمريكا بإرسال سبوتنيك إلى مدار الأرض في نوفمبر عام 1957 الأمر الذي أزعج الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نوفمبر 1958 جمع الرئيس الأمريكي أيزنهاور، والذي كان يمتلك عقلية سياسية وإدارية عظيمة المهندسين البارعين، وسألهم كيف تسبقنا روسيا في الفضاء؟! فأمر بجمع المال الذي يتم صرفه على 3 مؤسسات وهي (الجيش، والطيران، والبحرية) وتوجيهه إلى إنشاء مؤسسة مدنية تعمل في الفضاء وتعيين أحسن العقول فيها وهي وكالة ناسا، والتي وضعت أسسًا ومبادئ من شأنها النجاح والتقدم السريع على رأسها حسن الإدارة، والاعتماد على الشباب.

نقيب المهندسين

ورحب المهندسين طارق النبراوي نقيب المهندسين بالعالم الكبير فاروق الباز، وقال: «عالمنا فاروق الباز فخر لنا جميعا وللشعب المصري، لدوره العالمي الكبير ورفعه لاسم مصر، له منا كل الشكر والتقدير»، معربا عن سعادته لتنظيم النقابة هذه الندوة العلمية للعالم الكبير.

الدكتور فاروق الباز

وخلال كلمته ثمن الدكتور مهندس حسام رزق أهمية ودور الاستشعار عن بعد، كونه أصبح اليوم حاكما في كل المؤشرات الاقتصادية والسياسية التي يتم اتخذها بالمنطقة، مؤكدًا أنه يدين بالفضل للعالم الكبير فاروق الباز حيث استشهد بأحد دراساته فى رسالة الدكتوراه لإثبات أن صحراء النقب بإسرائيل تتغذى بالمياه الجوفية من جنوب سيناء، وهذا بناء على دراسة للاستشعار عن بعد لمنطقة الشرق الأوسط.