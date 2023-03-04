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نقيب المهندسين يتنازل عن بدلات النقابة لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية

كتب:

سهيلة هاني
01:51 م | السبت 04 مارس 2023
المهندس طارق النبراوي

المهندس طارق النبراوي

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، تنازله عن بدلات حضور جلسات المجلس الأعلى وهيئة المكتب، والسفر للخارج لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية للمهندسين، وذلك إيمانا بأن العمل النقابي عمل تطوعي في الأصل.

النبراوي يعلن تنازله عن بدلات النقابة 

وقال النبراوي عبر منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إيمانًا مني أن العمل النقابي عمل تطوعي، وإيفاءًا لتعهداتي بسد ثغرات التكسب من العمل النقابي، قمت بالتنازل عن بدلات حضور جلسات المجلس الأعلى وهيئة المكتب، وكذلك بدلات السفر للخارج، لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية بمثابة المهندسين، وذلك منذ أبريل 2022 وحتى تاريخه».

وأوضح نقيب المهندسين أن تنازله عن بدلات حضور جلسات المجلس الأعلى وهيئة المكتب، وكذلك بدلات السفر للخارج جاء في إطار إيمانه بأن العمل النقابي هو في الأصل عمل تطوعي، وإيمانا بتعاهداته في العمل النقابي وكنقيب للمهندسين.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين يوم الإثنين المقبل الموافق 6 مارس الجاري، الساعة الثالثة عصرا بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر، حديقة أوزوريس، على أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية عدد من الفعاليات أبرزها مناقشة السياسة العامة للنقابة، واعتماد الميزانية الخاصة بها عن عام 2023

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بقلم سهيلة هاني