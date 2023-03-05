توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض في درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، بعد انتهاء موجة الطقس الحار الذي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وأوضحت الأرصاد في بيان صادر عنها، أن الطقس سيكون مائلا للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية والشرقية، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وباردا ليلا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة الاثنين 6 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 15.

توقعات درجات الحرارة الثلاثاء 7 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأربعاء 7 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.