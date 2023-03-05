متى يبدأ شهر رمضان 2023 في ليبيا؟.. اختلاف عدد ساعات الصوم كل يوم

يستعد المسلمون حول العالم لاستقبال شهر رمضان الكريم، ويتساءل كثيرون عن متى يبدأ رمضان 2023 في ليبيا، وكذلك عن عدد ساعات الصوم كل يوم، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

وللإجابة على تساؤل متى رمضان 2023 في ليبيا وعدد ساعات الصوم، توضح الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر رمضان المبارك في ليبيا سيكون مثل الدول العربية يوم الخميس، الموافق الثالث والعشرين من مارس الجاري.

رمضان 2023 في ليبيا وعدد ساعات الصوم

وتعلن ليبيا عن أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد استطلاع رؤية هلال شهر رمضان في التاسع والعشرين من شهر شعبان، وذلك يوم الثلاثاء، الموافق الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري.

وفي حال رؤية هلال رمضان ليلة التاسع والعشرين من شهر شعبان، ستعلن السلطات الليبية نهاية شهر شعبان وبدء شهر رمضان المبارك الأربعاء 22 مارس الجاري.

وفي حال تعذر رؤية هلال شهر رمضان، سيتم استكمال شهر شعبان ثلاثين يوما والإعلان أن الخميس 23 مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

أمام عن عدد ساعات الصوم فى رمضان 2023 في ليبيا فستصل إلى ثلاثة عشر ساعة وخمسة عشر دقيقة، وتختلف عدد ساعات الصوم في ليبيا باختلاف المدن وموقعها.

عدد ساعات الصوم

ويستعد الليبيون لاستقبال شهر رمضان بحلول شهر شعبان، وذلك بتدريب النفس على الصيام والكثير من الطاعات، فضلا عن شراء الأطعمة ولوازم الشهر الكريم من المحال التجارية.