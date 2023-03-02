«الهجرة» تنظم دورات تدريبية مجانية لشباب 8 محافظات خلال شهر مارس

تنظم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، دورات تدريبية مجانية عدة، لشباب جميع المحافظات، خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بهدف توفير البدائل الآمنة والمتاحة للشباب، وذلك في إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات.

وترصد السطور التالية، الدورات التدريبية المجانية لشباب 8 محافظات خلال شهر مارس، وفقا لوزارة الهجرة والمركز المصري الألماني للوظائف.

دورات تدريبية مجانية لشباب 8 محافظات خلال شهر مارس

1- التأهيل الوظيفي من يوم 4 مارس حتى 9 مارس «من 6 لـ 10مساًء» - أونلاين.

2- تدريب الإرشاد المهني من 5 مارس حتى 9 مارس «10 صباحًا لـ 4 عصرًا»، محافظة المنوفية.

3- تدريب المهارات الرقمية من 5 مارس حتى 9 مارس «10 صباحًا لـ 4 عصرًا»، محافظة البحيرة.

4- تدريب المبيعات Sales من 5 مارس حتى 9 مارس «10 صباحًا لـ 4 عصرًا»، القاهرة.

5- تدريب المهارات الرقمية من 5 مارس حتى 9 مارس «10 صباحًا لـ 4 عصرًا»، الأقصر.

6- تدريب التأهيل الوظيفي من 11 مارس حتى 16 مارس «6 لـ 10 مساًء»، أونلاين.

7- تدريب الإرشاد المهني من 12 مارس حتى 16 مارس «10 صباحًا لـ 4 عصرًا»، محافظة الغربية.

8- تدريب المهارات الرقمية من 12 مارس حتى 16 مارس «10 صباحًا لـ 4 عصرًا»، محافظة الشرقية.

9- تدريب المبيعات Sales من 12 مارس حتى 16 مارس «10 صباحًا لـ 4 عصرًا»، البحيرة.

10- تدريب تطوير الأعمال 14 مارس حتى 20 مارس «10 صباحًا لـ 4 عصرًا»، القاهرة.

11- تدريب التأهيل الوظيفي من 18 مارس حتى 23 مارس من «6 لـ 10 مساًء»، أونلاين.

12- تدريب الإرشاد المهني من 18 مارس حتى 22 مارس من «10 صباحًا لـ 4 عصرًا»، الأقصر.

13- تدريب المبيعات Sales من 19 مارس حتى 23 مارس من «10 صباحًا لـ 4 عصرًا»، القاهرة.

14- تدريب البرمجة Backend من 19 مارس حتى 13 إبريل من «5 لـ 10 مساًء»، أونلاين «البحيرة- الغربية- منوفية- كفرالشيخ».

15- تدريب المهارات الرقمية من 19 مارس حتى 23 مارس من «10 صباحًا لـ 4 عصرًا»، الغربية.

16- تدريب توليد فكرة مشروعك من 25 مارس حتى 27 مارس من «10 صباحًا لـ 4 عصرًا»، أسيوط.

17- تدريب تطوير الأعمال من 26 مارس حتى 4 إبريل من «6 لـ 10 مساًء»، أونلاين.

18- تدريب كيفية بدء مشروعك الخاص من 28 مارس حتى 30 مارس من «10 صباحًا لـ 4 عصرًا»، أسيوط.

19- تدريب تطوير الأعمال من 26 مارس حتى 4 ابريل «6 لـ 10 مساًء»، أونلاين.