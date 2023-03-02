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دورة تدريبية حول الهجرة للعمل بألمانيا لحاملي المؤهلات الفنية والعليا

كتب:

منة عبده
12:36 ص | الخميس 02 مارس 2023
السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

دورات تدريبية مجانية عدة، تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لشباب جميع المحافظات، خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بهدف توفير البدائل الآمنة والمتاحة للشباب، وذلك في إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات.

شرح سوق العمل في ألمانيا وشروط الهجرة إليها

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الدورات التدريبية المتاحة خلال هذه الأيام.

وأوضح المركز: «الجلسة التعريفية هتعرفك خطوات وشروط الهجرة من أجل العمل في ألمانيا لحاملي المؤهلات العليا والفنية، وهدف الجلسة شرح سوق العمل في ألمانيا، وما هي شروط الهجرة، كيفية تحضير طلب الوظيفة والمستويات المطلوبة من اللغة الألمانية والإنجليزية».

وأضاف المركز المصري الألماني، أن الجلسة التعريفية الأولى ستكون مخصصة لحاملى المؤهلات الفنية «أون لاين»، أما الأخرى فستكون لحاملي المؤهلات العليا. 

موعد الدورة التدريبية

وتابع المركز المصري الألماني: «كمان لو مش عارف تبدأ إزاي تعمل CV وإزاي تدور على شغل وايه المنصات اللي تدور عليها وإيه هو الـCover letter، بنقدم لك تدريب التأهيل الوظيفي، هيساعدك تفهم سوق العمل وايه متطلباته وإزاي تجاوب على أسئلة الإنترفيو، وتتقبل إزاي في أي وظيفة». 

وأشار المركز إلى أن تدريب التأهيل الوظيفي، سيكون مجاني «أون لاين»، خلال الفترة من 5 وحتى 9 مارس، من الساعة 6 مساء حتى 10 مساء.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.