تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ17 ألف سيدة خلال يوم واحد بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي»، في يومها الأول بالمرحلة الثانية، قدمت الخدمة الطبية لعدد 17043 منتفعة بالمحافظة حتى الآن، وبلغ عدد السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 11172 سيدة، بالإضافة لتقديم خدمة الفحص بالسونار لأكثر من 910 سيدات، وخدمات متابعة الحمل، والفحص الطبي في تخصص أمراض النساء والباطنة والأطفال.

المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمي

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأن المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي» انطلقت صباح أمس السبت، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ويتم تنفيذها في 9 إدارات صحية بالمحافظة، وهي «أولاد صقر، الزقازيق، منيا القمح، الحسينية، أبو كبير، فاقوس، منشأة أبو عمر، القنايات، كفر صقر»، لمدة 5 أيام من 4 حتى 8 مارس الجاري.

115 طبيبا يشاركون في حملة حقك تنظمي

وأضاف وكيل الوزارة أن حملة حقك تنظمي تقدم خدماتها من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع 266 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات، مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد 14 عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة 115 طبيبا مدربا، و343 ممرضة، و531 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، وذلك بعد أن تم تدريبهم على أعمال الحملة، مع التأكيد على الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن وخدمات الحملة بجميع أنحاء المحافظة.