موعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1444.. اعرف الشروط 

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1444هـ - 2023م، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، حتى الاثنين 20 مارس الجاري، مشيرة إلى أنّه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

شروط المتقدم لحج الجمعيات الأهلية

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، كما يلي.

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- أن يكون مسددا للاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م.

- لم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.

- من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية.

- يعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 30/4/2023 م الموافق 10 شوال 1444ه.

- لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا.

- يشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا.

- وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

الفئات المرضية التي لا يسمح لها التقدم بطلب لأداء مناسك الحج

ولفتت وزارة التضامن إلى أنّه لا يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنّهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام»، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

وأشارت إلى أنّه لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى، سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخري، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ التسجيل.

وأوضحت الوزارة أنّها حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وجرى تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء التعاقدات الخاصة برحلة الحج، مشيرة إلى أنّه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر أبريل المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة « أصلي - احتياطي بنسبة 30%» على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

من جانبه، أكد أيمن عبدالموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أنّه سيتم توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الراغبين في الحج والمرافق لهم «بحد أقصى مرافق واحد» من أحد الأقارب، حيث تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية والتى تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج، وتوقع على صحتها وتتحمل مسؤوليتها حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج في الموسم المقبل.

ويجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين لجميع الشروط، التقدّم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج، بعد سداد الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنّ الطلب يعتبر تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، وحال عدم صحة بيانات المتقدم تتولي مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك وتتولى المؤسسة القومية لتيسير الحج بالتنسيق مع المديرية حذف الطلب.

وأضاف عبدالموجود أنّه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة القومية لتيسير الحج، لمتابعة إجراءات تسجيل المتقدمين وتم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم (0237619909).