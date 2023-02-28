زيارة مفاجئة لرئيس جامعة المنصورة لـ3 مدن جامعية.. ويطمئن على جودة الطعام

تفاجأ طلاب 3 مدن جامعية أن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، يجلس معهم في صالات الطعام، أثناء تناول وجبة الغداء اليوم الثلاثاء، ويطمئن بنفسه على جودة الطعام المقدم لهم، وبعدها يجلس معهم ويسألهم عن أي مشكلة يمكن أن تواجههم خلال الإقامة بالمدينة المجامعة، مشيرا إلى حرصه على تذليل أي عقبات تحول دون تركيزهم في المذاكرة وتفوقهم في الدراسة.

رئيس جامعة المنصورة يتفقد المدن الجامعية

وأكدت جامعة المنصورة في بيان صحفي، أن رئيس الجامعة توجه إلى 3 مدن جامعية للاطمئنان على أحوال الطلاب والطالبات في المدن الجامعية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 م، والتأكد من كفاءة وجودة ومستوى الوجبات والخدمات المقدمة، وأماكن التغذية وتجهيزات المطابخ، ورافقه خلال الجولة كل من: الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، وأشرف طه مدير إدارة المدن.

تفقد أماكن التغذية وتجهيزات المطابخ بالمدن الجامعية

وخلال الزيارة تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر أماكن التغذية وتجهيزات المطابخ بالمدن الجامعية «مدينة الأمل للطلاب، مدينة الزهراء للطالبات، ومدينة الطالبات بشارع جيهان» مشيدًا بما حدث به من تطور وتنوع في تجهيزات المطابخ بالمدن الجامعية.

خاطر: حرص إدارة الجامعة على المراقبة المستمرة لجودة الطعام

وأكد رئيس جامعة المنصورة، في بيان صحفي، حرص إدارة الجامعة على المراقبة المستمرة لجودة الطعام المقدم للطلاب للتأكد من سلامته من خلال لجان متخصصة من كلية الطب البيطري، كما وعد الطلاب بحل أى مشكلة تواجههم فيما يخص موضوع التغذية، وانه على تواصل دائم معهم لأنهم جميعا أبناؤه.

وأوضح أنه سيقوم بعمل زيارات مفاجئة لكافة المدن الجامعية وذلك للتأكد من تطوير جودة الوجبات ومستوى الخدمة وللمتابعة الدائمة لأي مشكلات تواجه الطلبة والطالبات بالمدن والعمل على حلها سريعاً والعمل على تهيئة الجو المناسب لهم والذي يساعدهم على المذاكرة والتفوق.

حوار رئيس جامعة المنصورة مع طلاب المدن الجامعية

وفتح رئيس جامعة المنصورة حوارًا مع الطلاب والطالبات، أثناء تواجدهم فى المطعم للتأكد من كفاءة وجودة ومستوى الوجبات والخدمات المقدمة كما استمع لآرائهم لمعرفة مدى رضائهم عن الوجبات والخدمة ومقترحاتهم فى تطوير الخدمات المقدمة.

وأكد الطلاب أن بعض المشاكل التى تواجههم تنحصر في المطالبة باستبدال مكونات لبعض الوجبات بمكونات أخرى.