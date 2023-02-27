12 قرارا لمجلس جامعة المنصورة بينها بروتوكولات تعاون واتفاقيات

عقد مجلس جامعة المنصورة، اليوم، جلسته رقم (596) برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ناقش خلاله عددًا من الموضوعات التي تهم الشأن الجامعي، وأكد انتظام الطلاب بالفصل الدراسي الثاني بمختلف الكليات كما قدّم التحية لمختلف القطاعات لما تم من نقلة نوعية حقيقية على مستوى الخدمات والعملية التعليمية والتحول الرقمي، وتحقيق تطلعات جميع منتسبي الجامعة والمواطنين بمحافظة الدقهلية.

قرارات مجلس جامعة المنصورة

1- الموافقة على منح 22 عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ، منح 15 عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ مساعد، وتعيين 19 بوظيفة مدرس.

2- أحيط المجلس علمًا بزيارة لجان هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد لكليتي طب الأسنان والحقوق لاعتماد البرامج التعليمية بهما.

3- التأكيد على بعض النقاط ذات الأهمية التي تخص العملية التعليمية فى الفصل الدراسي الثاني مختلف كليات الجامعة للعام الجامعي 2022- 2023ومنها: تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية المختلفة والتوعية بالقضايا المجتمعية، عقد العديد من الندوات لرفع الوعي والثقافة بالتحديات التى تواجه الوطن، تنظيم عددًا من الزيارات الميدانية للمشروعات القومية للتعريف بجهود الدول لبناء الجمهورية الجديدة لتحقيق مستقبل أفضل.

4- عقد اتفاقية التعاون الأكاديمي بين الجامعة والجمعية الوطنية للرياضة فاسيل ليفسكي ببلغاريا

5- بروتوكول التعاون بين كلية الصيدلة بالجامعة وكلية المستقبل "كلية أهلية في محافظة بابل بالعراق".

6- بروتوكول التعاون بين كلية الهندسة بالجامعة وكلية الهندسة جامعة نيويورك فرع أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

7- بروتوكول التعاون بين كلية الطب البيطري بالجامعة وبين جمعية مستشفى بروك الخيري لعلاج الحيوان.

8- بروتوكول التعاون العلمي للتدريب الإكلينيكي للبرامج النوعية للدراسات العليا (فارم دي – التغذية الإكلينيكية) بين كلية الصيدلة بالجامعة وبين كل من: مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، المركز الطبي العالمي قس القاهرة.

9- بروتوكول التعاون بين كلية التمريض بالجامعة وبين مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

10- تجديد بروتوكول التعاون بين (وحدة تحليل الأدوية والمستحضرات الصيدلية) بكلية الصيدلة بالجامعة وبين شركة آمون للأدوية.

11- تجديد بروتوكول التعاون بين كلية التمريض بالجامعة وبين مستشفى القلب بأسوان التابعة للأستاذ الدكتور مجدي يعقوب.

12- وافق المجلس على استغلال إمكانات مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعة من الناحية المكانية للتدريس واستخدام قاعات المركز للامتحانات للطلاب ذوي الاعاقات المختلفة، للتيسير على طلابنا من ذوي الاعاقة لأداء العملية الدراسية والامتحانية بسهولة ويسر.