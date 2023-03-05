تعرف على أسعار اللحوم في منافذ أهلا رمضان 2023 بالمنوفية

تشهد معارض أهلا رمضان في المنوفية إقبالا كبيرا من المواطنين، لما تحتويه من دواجن وسلع غذائية متنوعة، خاصة مع انخفاض أسعار اللحوم في منافذ أهلا رمضان 2023، بأنواعها المختلفة.

أسعار اللحوم في منافذ أهلا رمضان 2023 بالمنوفية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار اللحوم في منافذ أهلا رمضان 2023، والتي تختلف من نوع إلى آخر، وتتوفر بها كافة الأنواع بجودة عالية، حيث أعلنت وزارة التموين طرح لحوم بسعر من 150 إلى 170 جنيها للكيلو.

وجاءت أسعار اللحوم في منافذ أهلا رمضان 2023 بمحافظة المنوفية، 160 جنيها لكيلو اللحوم المجمدة، بينما سجل سعر كيلو اللحم البلدي 180 جنيها، وفق ما أكدته الدكتورة سهير شرف، مسؤول الرقابة التموينية في المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار اللحوم في منافذ أهلا رمضان 2023 بالشرقية

وقال حمادة عاطف، بالشعبة الاقتصادية بالغرفة التجارية في محافظة الشرقية، إن أسعار اللحوم في منافذ أهلاً رمضان 2023 بالشرقية، سجلت سعرا يتراوح بين 175 و200 جنيه في اللحوم البلدي والضأن، كما سجل سعر كيلو اللحوم المجمدة والمصنعة بأسعار تصل إلى 150 جنيها.