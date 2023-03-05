افتتاح منافذ جديدة لـ«أهلا رمضان» في طرة ودار السلام بتخفيضات كبيرة

تلقت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تقريرا عن جهود الأجهزة التنفيذية والمعنية لكل مستجدات الأعمال لافتتاح أكبر عدد منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، ضمن سلسلة منافذ «أهلا رمضان».

وأكدت نائب المحافظ، أنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية لافتتاح أحدث المنافذ الثابتة بنطاق المنطقة الجنوبية، تمهيدا لتوفير مختلف المواد الغذائية والسلع الأساسية، التي تهم المواطن، والتأكد من بيعها بأسعار مناسبة حيث تقدم المنافذ منتجات بأسعار مخفضة، وتشمل منافذ بيع الأرز والزيوت والسكر واللحوم وغيرها من المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطن بأسعار منافسة بالقاهرة.

وأشارت إلى افتتاح عدد من معارض «أهلاً رمضان» بجميع أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، وجاري التوسع بإنشاء عدد آخر من تلك المنافذ ومنها منافذ جديدة بشارع المحجر بنطاق حي طرة وبشارع الفيوم بدار السلام، ليتم انتشارها بنطاق الاحياء ‏لتخفيف العبء على المواطنين، مشيرة إلى أن نسب ‏التخفيضات على السلع بتلك المعارض ستصل إلى أكثر من 25%.

منع احتكار السلع

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية فرق العمل بالمنطقة الجنوبية وأحيائها بالمتابعة المستمرة والرقابة، للتأكد من تدفق السلع وخفض الأسعار، ليس فقط في المنافذ ولكن في السوق ككل ومنع احتكار السلع والمنتجات الغذائية المخفضة لصالح عدد من المخالفين.

جودة المنتجات وأسعار مخفضة

وأكدت أن السلع المطروحة بالمنافذ كباقي السلع المطروحة بالأسواق، تتمتع بنفس جودة المنتج والتعبئة، ولكن بأسعار مخفضة، وهي متاحة للمواطنين فقط، ويحظر إعادة بيعها من خلال المحال التجارية، التي سيتم فرض عقوبات عليها، إذا تداولت تلك السلع.