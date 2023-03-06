حبس المتهم بالنصب والاحتيال على مواطنين بالقاهرة.. العقوبة المتوقعة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالنصب والاحتيال على مواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إيهامهم بأنه وسيط لإحدى شركات التمويل وصرف القروض، بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بالنصب والاحتيال على مواطنين، بعد أن تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، عدة بلاغات من المواطنين، تفيد بتضررهم من المتهم المشار إليه، بأنه أوهمهم أنّه وسيط لإحدى شركات التمويل وصرف القروض، وأنه قام بإحضارهم لمقر الشركة لاستلام القروض، وأنهم وقعوا على إيصالات أمانة بقيمة القروض، وذلك مقابل دفع عمولة له، وبعدها يتم تحصيل الأقساط الشهرية لتسليمها للشركة، وبعدها اكتشفوا أن المتهم لم يسدد الأقساط، وتم إتخاذ الاجراءات اللأزمة، وتمت إحالته للنيابة.

عقوبة المتهم

قال ياسر سيد المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، إن العقوبة التي تنتظر المتهم، وفقًا لقانون العقوبات، ولجرائم النصب واستغلال مال الغير لتحقيق أرباح من ذلك، كما نصت المادة 336 وتكون «بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وحال العود يجوز وضع الجاني تحت ملاحظة الشرطة مدة سنه على الأقل وتصل لسنتين، وكل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها».