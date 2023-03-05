إعلان نتائج المرحلة الأولى «لمصر.. نبني أجيال» لدعم صحة أطفال المدارس

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذراع التنموي للملتقى الـ13 للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، الذي يعقد حالياً بالغردقة نتائج المرحلة الأولى من مبادرة «لمصر.. نبني أجيال» لدعم صحة أطفال المدارس وإطلاق المرحلة الثانية، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء ووزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم.

وأكدت إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «لمصر نبني أجيال»، غدًا الاثنين، في محافظتي بني سويف والبحيرة، وتستهدف 100 ألف طالب.

صحة الأطفال

تهدف المبادرة إلى ضمان صحة جيدة للطفل المصري في عمر المدرسة، وحتى 18 عاما من قاطني المناطق الأولى بالرعاية عن طريق الكشف المبكر، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة ورفع الوعي للطفل وللوسط القريب منه من أب وأم وأخصائيين نفسيين واجتماعيين ومدرسي الفصل، والفريق الإداري بالمدرسة وتدريب شباب الأطباء في النطاق المستهدف على سرعة الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية وآليات التعامل الطبي الأحدث في التعامل مع هذه المشكلات.

حاضر فى جلسة إعلان نتائج المبادرة في مرحلتها الأولى الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والجراح العالمي الدكتور هشام عاشور أستاذ أمراض النساء بعدد من المؤسسات الطبية في ألمانيا، وطبيب العيون الشهير الدكتور أحمد برادة والدكتور حسن مصطفى رئيس الملتقى السنوي للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة وأدار الجلسة الخبير التنموي الدكتور إيهاب شلبي رئيس مجلس إدارة دي كاربون.

وأكد مصطفى زمزم، رئيس المجلس التنفيذي للمبادرة، أنّ المبادرة خططت ليحصل كل طفل مستهدف على العلاج المناسب وفقًا للتشخيص الطبي وحالته الصحية، وأن الخدمات التي قدّمتها المبادرة تشمل النزول إلى الأطفال المستهدفين في مدارسهم بفريق طبي متكامل يضم نخبة من الاستشاريين بالتخصصات المستهدفة، ويقوم بتوقيع الكشف الطبي ثم يتم صرف الأدوية وعمل النظارات الطبية وعلم التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وإجراء العمليات الجراحية، في مجالات القضاء على أمراض الأنميا السكر الرمد الأطفال القلب الجلدية والتقزم، إضافة الى ذلك يقوم الفريق الطبي بمتابعة حالة كل طفل وزيادة توعية الأباء بكيفية التعامل مع أطفالهم وخصوصا الاطفال الذين يعانون من امراض مزمنة كالسكر والحالات الوراثية وغيرها من خلال جلسات تعليمية منتظمة وطبع منشورات توعية للأمهات.

90 قافلة طبية مجانية

وأضاف زمزم أن المرحلة الأولى من المبادرة تم خلالها تنفيذ 90 قافلة طبية بمحافظة قنا بجميع المدارس الابتدائية والاعدادية بمراكز الوقف وقوص فضلا عن تنظيم اربع قوافل بمركز دشنا بقيمة 11 مليون جنيه حيث تم اجراء الكشف الطبي على 47 ألف طالب وعمل التحاليل الطبية اللازمة لهم كما تم صرف العلاج اللازم لعدد 9300 طالب وتسليم نظارات طبية لعدد 2965 طالبا وتم إجراء عمليات جراحية لـ181 طالب وتحاليل إضافية لعدد 3173 طالبا.