تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل «أسيل» بعد عرضها على On

حققت الحلقة الأولى من مسلسل أسيل التي عرضت على مجموعة قنوات On، إشادات جماهيرية كبيرة، وذلك بسبب الأفكار المبتكرة بالعمل، وجودة القصة والديكور والإخراج.

وتصدرت الحلقة الأولى تريند مواقع التواصل الاجتماعي وتريند جوجل بعدما تفاعل معه الجمهور في مصر والوطن العربي بشكل كبير، مؤكدين أنه عمل متكامل ويستحق المشاهدة.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «اسيل»

ودارت أحداث الحلقة الأولى حول أسيل «ثراء جببل»، وهي إنفلونسر في السوشيال ميديا تعمل مع معتز «أحمد سلطان»، وتقرر الاحتفال بعيد ميلادها مع أهلها في جو سبعيناتي على السوشيال ميديا.

في الوقت الذي تحتفل أسيل فيه بعيد ميلادها وسط أصحابها حصلت كارثة كبيرة بسبب الفيديوهات التي تصورها، وتقرر إنفلونسر أخرى «الهام عبد البديع» الانتحار بسبب كلام اسيل، وتشعر أسيل بالذنب وتتمنى وجود أمها المتوفية بجانبها (نورهان) لتظهر لها روحها وتنصحها بالاعتراف بالذنب.

أحداث مسلسل أسيل

مسلسل أسيل يدور في إطار اجتماعي ممزوج بالرومانسية ومرتبط بالسوشيال ميديا في إطار تشويقي وأحداث مثيرة للمسلسل، وهو من بطولة ثراء جبيل، بجانب كل من باسل الزارو، وبدرية طلبة، وسلوى محمد علي.