كل ما تريد معرفته عن التقديم للمدارس المصرية اليابانية العام المقبل

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لفتح باب التقديم للمدارس اليابانية للعام الدراسي المقبل 2023/2024، لرياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولي (الأول والثاني والثالث) في شهر مارس الجاري، مشيرا إلى أن المدارس المصرية اليابانية مدارس حكومية لغات.

شروط التقديم للمدارس اليابانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، شروط التقديم للمدارس المصرية اليابانية، مشيرا إلي أن النظام التعليمي الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية من المستوى الأول الرياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

- المنهج المستخدم في المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى أنشطة "التوكاتسو" كأنشطة أساسية.

- لغة التدريس في المدارس هي اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect.

- تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس.

يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية وذو أبوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم - الفني.

- يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من عام 2023.

- لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.

الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس اليابانية

- شهادة ميلاد مميكنة للطفل التلميذ حديثة الإصدار (لا تزيد عن شهر).

- بطاقة الرقم القومي لولى الأمر (سارية).

- إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بسته اشهر على الأقل توثيق رسمي وذلك في حالة اختلاف محل الإقامة الحالي عن المثبت في بطاقة الرقم القومي.

- (التوقيع على إقرار ولي الأمر عدد 2 أصل نسخة لولي الأمر ونسخة للمدرسة) وفي حالة مخالفة ولي الأمر لأي من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.

سن القبول بالمدارس اليابانية

- المستوى الأول رياض أطفال 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم واحد.

- المستوى الثاني رياض أطفال 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الأول الإبتدائي 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثاني الإبتدائي 7 سنوات حتى 8 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثالث الإبتدائي 8 سنوات حتى 9 سنوات عدا يوم واحد.