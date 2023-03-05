«المركز المصري الألماني» ينظم تدريبات مجانية لشباب المحافظات خلال مارس

دورات تدريبية مجانية، يعلن عنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، من حين لآخر لشباب جميع المحافظات، خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بهدف توفير البدائل الآمنة والمتاحة للشباب، وذلك في إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات.

الدورات خلال الفترة من يوم 12 مارس حتى 16 مارس

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تفاصيل الدورات التدريبية المتاحة خلال هذه الأيام، وتابع المركز: «اتعلم المهارات المهمة لتطوير نفسك في مجال التكنولوجيا من خلال برامج كمبيوتر مهمة وأساسيات إنترنت منها Microsoft Word مايكروسوفت وورد، Microsoft Excel مايكروسوفت إكسل Microsoft Powerpoint، مايكروسوفت باوربوينت، الإنترنت والإيميل».

وأضاف المركز المصري الألماني، أن تدريب المهارات الرقمية، سيكون في محافظة الشرقية، وذلك خلال الفترة من يوم 12 مارس حتى 16 مارس، من الساعة 10 صباحًا لـ 4 عصرًا.

تدريب أون لاين

وأشار المركز المصري الألماني، إلى تدريب آخر متاح «أون لاين» لشباب جميع المحافظات وهو تدريب «التأهيل الوظيفي»: «التدريب بيركز على كتابة CV من غير أي أخطاء ممكن تترفض بسببها، إيه أشهر أسئلة الإنترفيو، إزاي تجهز للإنترفيو، كتابة الـ Cover letter، إيه المنصات اللي تدور عليها على شغل».

وأوضح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، خلال المنشور، أن تدريب التأهيل الوظيفي، سيكون خلال الفترة من 11 مارس وحتى 16 مارس، وذلك من الساعة 6 إلى 10 مساء.