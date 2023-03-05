إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة.. بينهم شقيقان

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى نقل محملة بعمال بطريق حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

بلاغ للأجهزة الأمنية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد باستقبال المستشفى العام 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى نقل محملة بالعمال، وجار عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من محمد حامد عفش، 14 سنة، طالب، وأحمد حامد عفش، 16 سنة، طالب، عبد الرحمن حسن، 22 سنة، إسلام محمد فتح الله، 29 سنة، وردة فؤاد علي، 30 سنة، ربة منزل، محمد عبد العظيم سعد، 30 سنة، جميعهم مقيمين بمركز حوش عيسى ومصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.