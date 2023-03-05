رئيس جامعة القاهرة: نحتاج إلى وسطية قائمة على الإيمان والعلم والعقلانية

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ندوة فكرية مشتركة للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بعنوان الوسطية والخطاب الديني، وذلك بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة القاهرة، وطلاب من أجل مصر، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها، والدكتورة جيهان المنياوي منسق عام أسرة من أجل مصر بجامعة القاهرة وعدد من الأساتذة والعاملين والطلاب.

تحديد معالم الوسطية في الإسلام

وتناول الدكتور محمد الخشت، خلال الندوة، موضوع الوسطية والخطاب الديني من خلال عدة محاور أساسية؛ أهمها ظاهرتا الإلحاد والانتحار وهل يمثلان وسطا بين طرفين؟ والوسطية في الإسلام، والوسطية وخيرية الأمة، والوسطية والتراث، والوحي والتراث، والوسطية في الفن، ومعالم الخطاب الديني الجديد.

وقال الخشت، إن ندوة اليوم تمثل ندوة في قلب الحدث ومعترك الأفكار حول الوسطية والخطاب الديني بين الثابت والمتغير، كما أنها ندوة توضح طبيعة الفكر الصحيح الذي يتوافق ويتسق مع الثوابت والأصول والوحي الكريم والقرآن الكريم والسنة النبوية المتواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مشيرا إلى أن هذه الندوة توضح للطلاب الطريق في قلب هذا المعترك الفكري الذي تم التشويش فيه من جماعات التطرف والإرهاب والطابور الخامس والذين قد يروجون بالخطأ إلى أننا نريد تطوير الدين نفسه، مؤكدا أن الدين صالح لكل زمان ومكان، والحديث عن تطوير الخطاب الديني متعلق بالخطاب البشري الذي قد يقوله العلماء ويمكن أن يصيب أو يخطئ وقد يناسب زمانا دون الآخر إذ يتغير حسب تغير العصور في حين أن القرآن يصلح لكل العصور.

وأكد أن المعيار الصحيح لنا هو الوحي الكريم وما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يوجد فرق جذري وعميق بين الدين والخطاب الديني، موضحا أن الدين يتمثل في الوحي الكريم والسنة النبوية المتواترة والثابت عن الرسول، وهو ما لا يتم الاقتراب منه، لافتا إلى أن الخطاب الديني البشري هو المقصود، والذي يمثل كلام الدارسين وعلماء الدين، وهو كلام بشري قابل للتغيير، مؤكدا أن هذا ليس دينا ولكنه طريقة فهم الدين، إذ أن الدين اكتمل بالوحي والقرآن الكريم وهو ما يمثل كلمة الله المبينة بالسنة النبوية المتواترة وهو لا يتطور، مؤكدا أننا في قلب الثوابت وأصول الدين ومتمسكون بها باعتبارها محور الإيمان الذي تقوم عليه معتقداتنا.

وأشار إلى أن أهم معيار للفهم البشري للدين هو الوسطية، مؤكدا ضرورة الابتعاد عن الأفكار الصادرة من أعداء الوطن والهادفة إلى خلق الطاقة السلبية وانتشار ظواهر الانتحار والإلحاد والاكتئاب والأمراض النفسية التي ترتبط كلها ببعض، مشيرا إلى أن التطرف والتشدد أحد أهم أسباب انتشار الانتحار، مؤكدا أن المسلم الحق إذا أغلقت أمامه كل أبواب الدنيا سيظل يؤمن بقدرة الله تعالى على مساعدته وإيجاد الحلول له.

وأضاف الخشت، أن كلمة الوسطية متغيرة ويستخدمها الكثيرون وتمثل معيارا يتم الاستناد إليه في تقييم مختلف الأمور وهي نسبية ومتغيرة، إذ أن الوسط بلغة الفلاسفة يمثل الوسط الذهبي، مقدما العديد من الأمثلة على كون الفضيلة تقع بين رذيلتين مثل الكرم الذي يقع بين البخل والإسراف، مؤكدًا أن هذا مختلفا عن الوسطية التاريخية فما يمثل وسطا في عصر قد لا يمثل وسطا في آخر، مشيرا إلى أنه قديما وجدت فرق فكرية مختلفة مثل المعتزلة والشيعة والجهمية.

مفتى الجمهورية يقدم نماذج كاشفة للتفرقة بين الثابت والمتغير

وأكد أننا نحتاج إلى تيار فكري وسطي جديد بين مختلف الأطراف المتصارعة، ولا بد أن تكون الوسطية الجديدة قائمة على كل من الثوابت المتمثلة في الدين والوطن، بالإضافة إلى العقلانية التي تمثل ما تم تعلمه من خلال العلوم الأساسية، ويحدد مسارها البحث العلمي الذي ينتج عنه كل من الدليل والبرهان، لافتا إلى أن كل أعداء الوطن والمشككين يهدفون إلى هدم الدولة الوطنية وكل من الجيش والشرطة واللذين لا يقتصر دورهما على حماية الأرض فقط بل يمتد للحفاظ على الموروث الحضاري والقيم والتقاليد المتوارثة عبر التاريخ، مشيرا إلى أن الرسالة الأساسية تتمثل في كون الوسطية مرتبطة بالدين والثواب والمتغيرات، كما أنها ترتبط بالأمن الاجتماعي والثقافي للبلاد.

وتابع الخشت، أن من يلجأ إلى الانتحار يعد شخصية ضعيفة وهشة، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالضغوط الاجتماعية فقط بل قد يرتبط بضغوط وعوامل أخرى، مؤكدا ضرورة التحلي بالقوة حيث يرتبط الإيمان بقوة النفس، وأن الإنسان كما ينتمي لأسرته ووطنه ينتمي أيضا لدينه ودوائر أوسع تتمثل في دائرة الإنسانية.

وشدد على أهمية الوسطية وشق طريق جديد لها في مختلف جوانب الحياة سواء الدين أو الاقتصاد أو غيرها.

من جانبه، قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن جامعة القاهرة العريقة لها قدم راسخة بين مختلف جامعات العالم أجمع وهو ما يدعو أي إنسان يتحدث بها ومن خلالها إلى الفخر بها.

وأشاد الدكتور شوقي علام، باختيار رئيس جامعة القاهرة لموضوع ندوة اليوم والذي ينطوي على درجة كبيرة من الأهمية للتعبير عن الوسطية في الدين والتي غابت كثيرا عن البعض بما يخلق العديد من الإشكاليات، مؤكدًا أن الوسطية هي العنوان الحقيقي للدين الإسلامي، وضرورة أن يجعل المسلمين الوسطية عنوانا لهم وهو ما يتحقق عند تطبيق الوحي الإلهي تطبيقا صحيحا يراعي الثوابت ويحرص عليها ويتمسك بها ويقف عندها ولا يتلاعب فيها، انطلاقا من أن هذه الثوابت لا تتغير بتغير الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص أو الأحوال، مشيرًا إلى أن الثابت هو مصطلح ثابت سيظل ثابتا حتى قيام الساعة، ويترتب عليه تهذيب النفس الإنسانية ليصبح الإنسان حضاري يبني ويشارك مع الآخرين يهتم بالوصول إلى المنفعة العامة والوصول إلى الحقيقة.