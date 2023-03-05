إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة.. بالأسماء

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في الجسم؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارتين نقل على الطريق الصحراوي بالكيلو 71 اتجاه القاهرة بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات الأولية.

إخطار بوقوع حادث تصادم

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالكيلو 71 اتجاه القاهرة بنطاق دائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي حادث التصادم

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: عصام الضاحي حمدان، 42 عاما، مقيم في سوهاج، مصاب بنزيف في المخ، ومصطفى محمد عيد، 40 عاما، مقيم في أبو حمص، ومصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى وجرح بالرأس، ومحمد خميس شعبان، 30 عاما، مقيم في كفر الشيخ، ومصاب باشتباه نزيف داخلي بالبطن، وشخص آخر مجهول الهوية.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.