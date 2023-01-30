جامعة المنيا: الانتهاء من إعلان النتائج والجداول الدراسية نهاية الأسبوع

وافق مجلس جامعة المنيا اليوم، على صرف مكافأة مالية قدرها ألف جنيه للعاملين تقديراً لمجهوداتهم في أعمال الامتحانات والانتهاء من إعلان النتائج، وفقاً للشروط والضوابط التي يقرها المجلس، والذي ناقش أيضا زيادة الدعم المالي للحالات الطبية الحرجة والمتوسطة والدنيا التي يتم صرفها من حصيلة أموال صندوق الجزاءات المالية الموقعة على العاملين، ودراسة تفعيل لائحة الصندوق وأوجه الصرف.

إعلان نتائج العديد من الفرق الدراسية بالكليات

وأكد الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، على انتهاء كليات التربية الفنية والألسن والسياحة والفنادق والتربية للطفولة المبكرة من إعلان نتائجها بالكامل الأسبوع الماضي، إلى جانب إعلان نتائج العديد من الفرق الدراسية بكليات الجامعة، واستكمال إعلان باقي الكليات تباعاً بعد انتهاء أعضاء هيئة التدريس من أعمال التصحيح والرصد، مشيراً بأن التصحيح الإلكتروني قد ساهم بشكل كبير في سرعة إعلان النتائج، ومشيداً بمجهودات كلية الصيلة في أعمال الاختبارات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا، بحضور عمداء الكليات، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة، وحاتم عارف رئيس اتحاد الطلاب.

إعلان الجداول الدراسية وتوزيع المحاضرات

وشدد «فرحات» على الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لبدء الفصل الدراسي الثاني المقرر في الثاني عشر من فبراير المقبل، وانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة والعملية التعليمية والتي تشمل الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية وتوزيع المحاضرات والأحمال التدريسية وتوفير كافة عناصر الجودة التي تطلبها العملية التعليمية، خلال الأسبوع الجاري كحد أقصى، وكذلك نشر المقررات الإلكترونية للكتاب الجامعي الإلكتروني على منصة الجامعة قبل نهاية الأسبوع الأول من بدء الدراسة، والانتهاء من أعمال الصيانة للمباني والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية والمدن الجامعية، والمدرجات والمعامل ومتابعة أعمال النظافة؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح منذ يومها الأول.

ووجه «فرحات» بتفعيل دور اللجان المشكلة بشأن دراسة الاتفاقيات الدولية وبروتوكولات التعاون المشتركة بين الجامعة ونظيراتها من الجامعات، لبحث آليات تفعيل هذه الاتفاقيات، وتحديد التزاماتها وإعادة التواصل مع الجهات والمنظمات المختلفة، بما يعود بالنفع على الباحثين وتحقيق معايير التميز للجامعة وتصنيفها الدولي.

نموذج استبيان لطلاب القطاع الطبي

كما وجه إلى إعداد نموذج استبيان لطلاب القطاع الطبي، يهدف إلى قياس مدى رضاهم بنظم الاختبارات الإلكترونية مقارنة بالاختبارات الورقية، واستطلاع آرائهم في تنوع أنماط التقويم، وقياس معارف الطلاب التحصيلية، تعزيزاً للاتصال مع الطلاب وتقييم خوضهم للتجربة، والكشف عن الأنماط والاتجاهات التي تقيس معدلات الاستجابة وفاعليتها في قياس مستوى الطلاب ونسب النجاح وجمع المعلومات لتحسين الأداء.

حصر المشاريع والأفكار الريادية الناجحة

وطالب «فرحات» بحصر لكافة المشاريع والأفكار الريادية الناجحة لكافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والخريجين والعاملين، أو المشاريع التي تتم بالتعاون بين الجامعة والمجتمع الخارجي، في إطار دعم الدولة وتمويلها للمشروعات الإنتاجية الناجحة والأفكار الريادية وتوسيع انتشارها إعلاميا، لكونها تشكل ميدانا متطورا لتحسين المهارات والكفاءات الإنتاجية والتسويقية، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل بمصر بالقطاع الخاص، وما لها من دور بارز في تطوير هذه الأفكار وقدرتها لتصبح مشاريع أعمال ناجحة.